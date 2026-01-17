スピードスケート・ショートトラック女子でミラノ・コルティナ五輪代表の長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）の壮行会が１６日、母校の関学大西宮上ケ原キャンパスで行われた。昨年１２月の全日本選手権で１８大会ぶりの３冠を達成し、逆転で五輪代表を手にした。一躍ショートトラック界のヒロインにエールを送ろうと、大学の後輩や、関係者ら３６０人が集まった。高校まではスケートと並行してゴルフにも取り組んでいた。出