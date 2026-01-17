ミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）で初出場を果たすフィギュアスケート女子の千葉百音（もね、２０）＝木下グループ＝が１６日、拠点の木下アカデミー京都アイスアリーナ（宇治市）で練習を公開した。氷上での調整に加え、バレエのレッスンにも没頭。同じ仙台市出身の憧れ、羽生結弦さん（３１）が１４年ソチ五輪で初出場金メダルをつかんだフリー「ロミオとジュリエット」で勝負する大舞台へ表現力を磨いた。＊＊