◆大相撲初場所６日目（１６日、東京・両国国技館）西前頭１２枚目・阿炎（錣山）が、初日からの連勝を６に伸ばし、単独トップとなった。＊＊＊なにやら番付の下の方が騒がしいと思ったら阿炎である。単独トップの６連勝。５日目までは小手先の相撲だったが、６日目は阿炎らしいもろ手から朝紅龍を正面に置いて脇を締めて下からの突っ張りで勝負を決めた。元々は三役を主戦場にしていた実力者。前頭１２枚目なら６連勝