◆大相撲初場所６日目（１６日、東京・両国国技館）ＪＲ山手線などの運転見合わせによる交通網の混乱は、初場所にも影響を及ぼした。茨城県に部屋がある力士５人の東京・両国国技館到着が遅れ、取組の順番が変更された。フィリピン出身の序二段・冨蘭志寿（ふらんしす、２７）＝式秀＝は鉄道、タクシーを乗り継ぎ、予定より後回しとなった取組で今場所初白星を挙げた。＊＊＊序二段・冨蘭志寿が勝ち名乗りを受けたのは