オリックスは１６日、大阪・舞洲で新人合同自主トレの第２クールを終了した。「ちょっとずつ疲労もたまってきているな、という感じです」と汗をぬぐったのは、ドラフト３位の最速１４７キロ左腕・佐藤龍月（りゅうが）＝健大高崎＝。「みんな寮生活の中で話す機会が多くなって、仲良くやっています」と笑みを浮かべた。「海のことがめっちゃ好きなんですよ」と打ち明け、大阪にある世界最大級の水族館・海遊館にも興味津々。「