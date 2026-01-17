阪神・森下翔太外野手（２５）が１６日、沖縄・宜野座村で自主トレを公開した。この日、ＷＢＣ日本代表に選出され、「プレーを評価されて選ばれたと思っている。持っている力を最大限、出していきたい」と、闘志を燃やした。今オフは長打力に磨きをかけるため、打撃フォームを模索中。１３日には、ともに自主トレをしている中日・上林の紹介でカブス・鈴木の沖縄自主トレを見学。「同じような課題があるのが気になった。すごく