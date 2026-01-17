オリックス・若月健矢捕手（３０）が１６日、連続世界一へ「攻守見話」の四刀流を宣言した。この日、自身初のＷＢＣ出場が決定。２５年１１月の強化試合から、ほぼ休みなしで状態を維持してきた正捕手候補は、日の丸の重みを受け止めた。「勝つことにどれだけ力になれるか。本当に、勝つために動いていきたい」。けがに強い体と強肩、安定した守備力。課題だった打撃も２５年は打率２割７分２厘と成果を出した。選出を信じ、ひ