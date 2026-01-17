阪神・佐藤輝明内野手(２６)の契約更改日は現時点で未定となっている。昨季は４０本塁打、１０２打点の２冠でセ・リーグのＭＶＰを獲得し、年俸１億５０００万円からの大幅アップが確実。また、２４年１２月には将来的なメジャー挑戦の意向も公表していた。粟井球団社長は「ファンの皆さまがご心配していることは承知していますが、交渉中ですので、コメントは差し控えさせていただきます」と話すにとどめた。２月１日のキ