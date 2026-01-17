今年３月に開催されるＷＢＣ日本代表の阪神・石井大智投手(２８)が１６日、同僚の坂本との日の丸バッテリー結成を喜んだ。同日にＷＢＣの追加メンバーが発表され、阪神からは佐藤、森下、坂本が選ばれた。右腕は「先に選ばれたのが僕だけだったので、不安でした。同じチームの方が来てくれたので良かったです」と笑顔。女房役の坂本の存在には「いつもの僕を知ってくれている（坂本）誠志郎さんがいてくれる。意見をもらえるの