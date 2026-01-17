オリックス・元謙太外野手（２３）が１６日、右鎖骨下静脈血栓症からの完全復活へ自信をみせた。２５年の９月に診断され、育成選手として再契約。慎重に段階を踏みながらリハビリを重ね、フルメニューを消化できるまで回復した。「キャンプでは普通の、もとの体でいけるので。安心は安心です」。２５年８月下旬に離脱。血栓ができたのは右鎖骨付近で、発見が遅れていれば命に関わる可能性もあった。「さすがにちょっと、びっく