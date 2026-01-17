虎のルーキーズが１６日、将来的なＷＢＣ出場を大目標に掲げた。阪神のドラフト２位・谷端将伍内野手（２１）＝日大＝はチームから佐藤ら４選手が選ばれた状況に「（アマ時代の）これまでは選ばれる土俵にも立っていなかったのですごいなという感情しかなかったですが、同じチームの方が選ばれて本当にすごい環境にいる」と実感。「野球をするからにはやっぱり日本を代表して戦いたい。レベルアップをして、将来的にＷＢＣのス