西武・隅田知一郎投手（２６）が１６日までに福岡・久留米市内で自主トレを公開し、アストロズに移籍した今井達也投手（２７）の後継者として、今季の目標に１５勝５敗、最多勝を掲げた。穏やかな口調ながら、はっきりと宣言した。「昨年１０勝１０敗だったので、今季は１５勝５敗で、最多勝争いができるよう頑張ります」。チームは今季、３年連続の２ケタ１０勝を挙げたエース・今井が移籍。２２年の入団後からキャッチボール