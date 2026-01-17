フィリーズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたＪＴ・リアルミュート捕手（３４）が１６日（日本時間１７日）、総額４５００万ドル（約７１億円）の３年契約でフィリーズと合意。残留を決めたと米各メディアが伝えた。また、年間最大５００万ドルのインセンティブが支払われる。リアルミュートとフィリーズは残留に向けて交渉が続いていたが、フィリーズがボー・ビシェット内野手との交渉を優先。ビシェットを獲得した