J3福島に期限付き移籍で加入したFW三浦知良（58）が16日、チームメートと福島市内でご当地グルメ「円盤餃子（ぎょうざ）」を囲んだ決起集会を行ったことを明かした。チームに合流して1週間、この日は福島市の馬場雄基市長（33）を表敬訪問。2月7日開幕の「明治安田J2・J3百年構想リーグ」に向けた意気込みを語り、熱烈な歓迎を受けた。お皿いっぱいに並んだギョーザを囲んで熱く語り合った。カズが福島に合流して1週間がたち、