◇大相撲初場所（2026年1月16日両国国技館）新大関優勝を目指す21歳の安青錦は完璧な内容だった。元大関の高安の強烈な右かち上げにも上体が起きない。突き、押しから左下手を取り、最後は右上手も握って寄り切った。「高安関はいろんな立ち合いがある。それを考えずに自分の相撲に集中した」と迷いのない姿勢が、快勝につながった。高安の重い腰を浮かせたパワーも持ち味だ。八角理事長（元横綱・北勝海）は「どれく