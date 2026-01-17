17日午前4時34分ごろ、青森県、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、青森県の八戸市、野辺地町、七戸町、五戸町、それに青森南部町、岩手県の二戸市と軽米町、それに一戸町です。【各地の震