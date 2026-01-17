◇大相撲初場所6日目（2026年1月16日両国国技館）高安に完勝した安青錦は立ち合いからの流れで理想的な位置に左の下手を引いた。勝因はそこに尽きます。踏み込みも鋭く速かったから、根こそぎ持っていく作戦だった相手のかち上げも中途半端になってしまった。左差しからすかさず頭をつけて絶対に上体を上げない形をキープ。あの体勢をつくられてはさすがの高安も力を出すことは困難で、防戦一方となりました。安青錦の今年