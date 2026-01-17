宮崎県都城市で1次キャンプを行っているJ2新潟は16日、宮崎市内でサバイバルゲームを楽しみ、ハードなメニューの練習が続いていた中でリフレッシュした。初めて体験したMF新井泰貴（28）は積極的に意思疎通を図り、ゲームを通じてチームメートとの仲を深めた。きょう17日から始まる第2クールでチームの成熟に生かす。午前9時過ぎ、選手を乗せたバスが到着したのは、いつもの高城運動公園多目的広場ではなく、見た目は工場のよ