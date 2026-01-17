ボートレースびわこのG2「結核予防事業協賛第69回秩父宮妃記念杯」が16日に開幕。きょう17日の2日目、注目は12Rだ。初日「びわこドリーム」5着の太田がインから反攻のイン戦。2015年近畿地区選Vと実績ある湖面で、しっかりとスタートを決めていく。着順以上の動きある豊田が相手。前田は湖面との相性がいい。広瀬将は差しに徹す。＜1＞太田和美大峯（豊）選手には少し行かれる感じがありましたね。出足がちょっと甘いか