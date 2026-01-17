お笑い芸人のサンシャイン池崎（44）が16日に放送された日本テレビ「沸騰ワード10」（金曜後7・56）に出演。父親の職業を明かした。今回は「伝説の家政婦志麻さん新居改装ドキュメント」が放送された。志麻さんは3年2カ月前に自宅として400坪の土地、母屋と長屋がついた築120年の古民家を格安で購入しており、田舎暮らしに憧れる芸能人が続々とお手伝いしていた。今回の助っ人として登場した池崎は「僕は大工なんですよ、