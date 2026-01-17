ボートレース鳴門の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第1戦」は16日の6日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。予選首位の松田淳平が準優11Rで敗れて田中に1枠が転がり込んだ。トップ級の仕上がりでターンもさえる。豪快逃げで地元初Vだ。出足強力な津田は、すかさず差して抜け出したい。笹木は準優同様に捲り一撃が怖い。躍動する佐野に警戒。＜1＞田中駿兵ペラ