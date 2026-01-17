ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は16日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。「イイ値」担当の坂元真一記者は地元・福岡支部の西山貴浩（38）に託した。悲しみを乗り越え、期待に応えた。若松の正月特選を欠場し、母の最期をみとり挑んだ今節。手堅くまとめ予選を2位で通過し、準優勝戦11Rを押し切って優勝戦進出を決めた。「『若松に行