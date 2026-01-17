ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は16日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、きょう17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。定松のG1初Vに期待した。初日から安定感ある走りで予選トップ通過とし、5日目の準優12Rも逃げて完勝。ターン回り中心に戦える足は十分ある。あとはインからスタートに集中して先マイあるのみだ。地元で気合の西山が逆転候補になる。出足系統は強力だけに、シャ