大宮競輪場のG3「東日本発祥倉茂記念杯」が3日目を迎える。10〜12Rで行われる準決勝戦の注目は10Rだ。スピード上位の寺崎が中心。カマシ、捲りで押し切る。佐々木悠のカカリが良ければ坂井逆転。＜1＞寺崎浩平体の状態は問題なさそう。自力。＜2＞佐々木悠葵最近の中では一番いい感じ。自力。＜3＞佐々木龍ピリッとしない感じがある。塩島君へ。＜4＞塩島嵩一朗自力。格上相手で挑戦者の気持ち。＜5＞坂井洋