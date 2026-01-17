メ～テレ（名古屋テレビ） ピコ太郎さんら有名アーティストが、名古屋市内の病院でチャリティーライブを開き、闘病中の子どもたちに音楽と元気を届けました。 このチャリティーライブは、入院中の子どもに「生きる力」を届けようと行っているもので、有名アーティストが病院を直接訪問します。 名古屋大学医学部附属病院では16日、ピコ太郎さんのほか、名古屋市出身の伊藤千晃さん、DJ KOO