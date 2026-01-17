TBS赤坂ACTシアターにて上演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ラストイヤーに、これまでハリー役を務めた歴代キャストが集結。さらに、映画「ハリー・ポッター」シリーズでハリー役の吹き替え声優を務めた小野賢章が参戦することも発表され、計10名のハリー役が明らかとなった。【写真】向井理、藤木直人、稲垣吾郎らに加え、カバーキャストとして支え続けた上野聖太が本役としてデビュー！ハリー役をイッキ見本舞台は