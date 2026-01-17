お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が15日に放送された日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後7・00）に出演。今年の抱負を明かした。今回は人気コーナー「グルメチキンレースゴチになります!27」の開幕戦が放送され、俳優・北村一輝、お笑いタレントの出川哲朗がゲストとして出演した。ゴチバトル中に出演者たちが今年の抱負を書き初めした。そこで岡村は「美容と健康」と発表。これに岡村とは長