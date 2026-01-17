歌手のピコ太郎（６２）、伊藤千晃（３９）、ＤＪＫＯＯ（６４）が１６日、愛知・名古屋大学医学部附属病院で行われた小児がん治療支援チャリティーライブ「ＬＩＶＥＥＭＰＯＷＥＲＣＨＩＬＤＲＥＮ２０２６ＬＩＶＥＴＯＵＲＩＮＨＯＳＰＩＴＡＬ」に参加した。闘病中の子供たちのためにアーティストが病院を訪問する企画で、大ヒット曲「ＰＰＡＰ」のリリースから１０年となるピコ太郎は同曲や新曲などを披露