先ほどからドル高の動きが出ている。トランプ大統領の発言に反応しているようだ。先ほどからドル高の動きが出ている。トランプ大統領の発言に反応しているようだ。大統領は、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長には「現職に留まってほしい」と発言した。 ハセット委員長がパウエル議長の後任候補から完全に外れたことを正式に示すものではないものの、同氏が議長に就任した場合に市場が懸念していたテールリスク