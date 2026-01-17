NY株式16日（NY時間11:29）（日本時間01:29） ダウ平均49418.46（-23.98-0.05%） ナスダック23550.16（+20.14+0.09%） CME日経平均先物53815（大証終比：-245-0.46%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上下動。本日はトランプ大統領の発言に翻弄されているようだ。大統領は次期ＦＲＢ議長の最有力候補だったハセット国家経済会議（ＮＥＣ）委員長について、指名に消極的な姿勢を示した。「ハセット委