NY株式16日（NY時間11:35）（日本時間01:35） ダウ平均49444.65（+2.21+0.00%） ナスダック23553.61（+23.59+0.10%） CME日経平均先物53830（大証終比：-230-0.43%） 欧州株式16日GMT16:35 英FT100 10223.05（-15.89-0.16%） 独DAX 25297.13（-55.26-0.22%） 仏CAC40 8245.09（-68.03-0.82%） 米国債利回り 2年債 3.590（+0.026） 10年債 4.205（+0.036） 30年債 4.81