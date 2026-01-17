ユーロドルはＮＹ時間に入って売りに押され、１．１５ドル台に下落している。ＮＹ時間に入るまでは静かな値動きをしていたが、本日はトランプ大統領の発言に翻弄。１つは、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長には「現職に留まってほしい」と言及したことによるドル高と、もう１つは、「グリーンランドに関して複数国に関税を課す可能性ある」と言及したことによるユーロ売りがユーロドルを圧迫。