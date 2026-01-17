きょうのポンドドルは、トランプ大統領の発言でドル高が優勢となる中、１．３３ドル台に再び値を落としている。ロンドン時間には１．３４ドル台まで買い戻されていたが、現在は２００日線と１００日線に間での推移となっている。一方、ポンド円は３日続落し２１１円台に下落。２１１．５０円付近に来ている２００日線に顔合わせしており、こちらは円相場次第だが、来週の動きが注目される。 アナリストからは、ここに来て、