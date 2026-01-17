15021780_615【漫画の本編を読む】出てきたネタは？元宅配ドライバーの漫画家・ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)が描く、妻・カツシンさんの破天荒な日常が注目を集めている。カツシンさんはお寿司が大好きだが、アレルギーのため生ものが食べられない体質だ。普段は回転寿司でツナコーンやハンバーグといったネタを楽しんでいる彼女が、北陸出張を機に「本場の味を」と回らない寿司屋へ突撃したエピソードを紹介する。■職人も