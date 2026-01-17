俳優の藤原竜也（43）や向井理（43）がハリー・ポッターの世界に戻ってくる。今年12月に4年半のロングラン公演に幕を下ろす舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」（東京・TBS赤坂ACTシアター）で、ハリー役の歴代キャストの再出演が決定。映画シリーズで吹き替えを担当し、新キャストとなる声優の小野賢章（36）ら計10人で残る期間を駆け抜ける。2022年の初演で舞台に立った藤原は「オリジナルキャストとして恥ずかしくないパフォ