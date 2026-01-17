歌手のピコ太郎（52）が16日、愛知・名古屋大学医学部付属病院でチャリティーライブ「LIVE EMPOWER CHILDREN 2026 LIVE IN HOSPITAL」に出演した。エイベックスが支援する小児がん基金一般社団法人「Empower Children」が主催するチャリティーライブ。昨年から病院でのライブ開催が始まり、病院での開催は7回目となった。この日は病気と闘う子どもたちや保護者、医療スタッフが多く来場。「皆さん普段頑張っているので、今日は普段