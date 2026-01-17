歌手の伊藤千晃（３９）、、ピコ太郎（公称６２）、ＤＪＫＯＯ（６４）が１６日、愛知・名古屋大学医学部付属病院で小児がん治療支援チャリティーライブ「ＬＩＶＥＥＭＰＯＷＥＲＣＨＩＬＤＲＥＮ２０２６ＬＩＶＥＴＯＵＲＩＮＨＯＳＰＩＴＡＬ」を開催した。小児がんの子供たちを音楽の力で勇気づける活動に賛同するアーティストが集い「生きる力」を届けてきた同プロジェクト。２４年からは、闘病中の子ども