メッツが１６日（日本時間１７日）、ブルージェイズからフリーエージェント（ＦＡ）になっていたボー・ビシェット内野手（２７）と合意した。米メディアによれば総額１億２６００万ドル（約１９９億円）の３年契約。１年目、２年目に契約破棄出来るオプトアウト条項があり、またトレード拒否条項もついているとしている。年平均４２００万ドルはＭＬＢ史上６位タイの高額契約となった。ビシェットは今週はじめには、フィリー