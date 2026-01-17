米女優のゾーイ・サルダナ（47歳）が、世界興行収入で歴代トップに立った。「アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ」の公開により、総額は154億7000万ドル（約2兆2000億円）を突破。「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」のほか、マーベル・シネマティック・ユニバース作品や、「スター・トレック」などの大ヒットシリーズがゾーイの記録を支えている。ゾーイはインスタグラム動画で、こう喜びを語った。「“史上最高の興行収