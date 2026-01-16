ナカバヤシは、浮世絵をイメージした万年筆用インク「浮世絵インク 歌川国芳」を1月上旬から発売した。「浮世絵インク 歌川国芳」は、浮世絵作品から色の着想を得てカラー調色した万年筆用・水性染料インクシリーズ。文具ソムリエの石津大氏がプロデュース、カラーコンサルタントの松本英恵氏がカラー監修を行っている。インクは安全性の高い原材料を使用し、国内で開発・製造している。石津大氏は、文房具ソムリエとして、テレビ