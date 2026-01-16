「青菜とレタスのシャキッと炒め」キッコーマン食品は、2月2日に、1／2日分の野菜（パッケージに記載している野菜の量で、1人前あたり、「健康日本21（第三次）」の野菜摂取量の目標値（1日350g）の1／2以上の量になる）を手軽にとることができる「キッコーマン うちのごはんVege おそうざいの素」シリーズから「青菜とレタスのシャキッと炒め」を発売する。「健康日本21（第三次）」（厚生労働省）では1日あたりの野菜摂取量の目