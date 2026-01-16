小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は、毛絡み防止機能付きで圧倒的な吸引力を誇るハイエンドモデル「Xiaomi コードレス掃除機 G30 Max」と、ゴミを自動で収集するステーション付きのエントリーモデル「Xiaomi ロボット掃除機 H40」を1月15日から販売を開始した。これまでシャオミ・ジャパンは様々なコードレス掃除機およびロボット掃除機を販売してきたが、今回の新製品はそれぞれのカテゴリにおける新たな価格帯のモデル