「てりやき風ソース」ハウス食品は、てりやき好きのワガママを叶える製品「てりやき風ソース」を、2月9日からスーパーなどで発売する。同製品は、ハンバーガー、サンドイッチ、フライドポテト、ハンバーグなど様々なメニューと相性抜群で、ローストガーリックとジンジャーを使用した、やみつき感とくせになる風味が特徴のソースとなっている。大容量ボトルでたっぷりと使うことができ、「好きなときに、好きなだけ、好きなように」