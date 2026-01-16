「アミノ バリア オイル」味の素は、アミノ酸スキンケアブランド「ジーノ」のアミノ バリア オイル（1品種）（20mL（約1.5ヵ月分））を、2月1日から通販サイト限定で8000本（同製品は今後再販する可能性がある）限定販売を開始する。同製品は、日々のゆらぎに負けないしなやかな美肌づくりをサポートすることを目的に、肌バリアで重要な役割を持つ「セラミド」に類似した同社開発のアミノ酸系保湿成分「エルデュウ」を主役に処方開