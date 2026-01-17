愛知県小牧市で女性がバッグをひったくられてけがをした強盗致傷事件で、近所に住む30歳の男が逮捕されました。 強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、小牧市中央の派遣社員の男（30）です。 警察によりますと、男は今月10日午後10時ごろ、自宅付近の路上で43歳の女性からハンドバッグなど合わせて3万6100円相当を奪い、けがをさせた疑いが持たれています。 男ともみ合いになった女性は転倒し、前歯が1本折れるなど全治3