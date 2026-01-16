新人グラビアアイドルの立花ちっぱるが、イメージDVD『タッチして』（エスデジタル）を1月30日にリリースする。しなやかな健康美ボディを武器に、初めてのイメージDVDで魅力的な姿を披露する。 健康的な美ボディと、クリっとした瞳、天真爛漫な性格で多くのファンを笑顔にしてきた立花さんが、アイドルグループ活動を経て、待望のイメージDVDデビューを果たした。 本作では、ダンスで培った体のしなやかさや柔軟な肢ログインして続