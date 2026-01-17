トランプ大統領は、デンマーク自治領グリーンランドのアメリカによる領有に向けて協力しない国に対して、関税を課す可能性を示しました。アメリカトランプ大統領「グリーンランドの領有に協力しない国に関税を課すかもしれない。我々は国家安全保障のため、グリーンランドが必要だ」トランプ大統領は16日、アメリカによるグリーンランド領有に協力しない国に対して、関税を課す可能性を示しました。「我々は国家安全保障のため、