[1.16 U23アジア杯準々決勝 日本 1-1(PK4-2) ヨルダン ジッダ]渾身のシュートは、止められてもゴールに進んだ。U-21日本代表はPK戦の末に4-2で勝利。2人目のPKキッカーFW道脇豊(ベフェレン)のシュートは、一度GKにセーブされて頭上に飛ぶも、地面に着地後ドライブ回転とともにゴールに吸い込まれた。「止められた瞬間は、外しちゃったなと」(道脇)。だが、天高く飛んだボールは回転しながらゴール前に落下した。「スピンのかかり