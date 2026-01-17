先日完結した『放課後アシンメトリー』(著者：しもくら)が、描き下ろし漫画付き電子単行本版として、BL専門電子書籍サービス「La Roseraie(ラ・ロズレ)」にて、どこよりも早く先行配信を開始。さらに単行本版配信を記念して、著者の関連作品が無料で読めるお得なフェアが開催されている。『放課後アシンメトリー【描き下ろし漫画付き電子単行本版】』配信記念フェアは、2026年1月29日(木)までの開催となっている。詳細は公式サイト