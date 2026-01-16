「からし明太子ペースト（160g）」ハウス食品は、便利なチューブ入りペーストの大容量タイプ「からし明太子ペースト（160g）」を、2月9日からスーパーなどで発売する。からし明太子の旨味と辛味が特徴のペーストで、ほぐす手間なく好きな量だけ使うことができるため、パスタやうどん、明太マヨなどさまざまな用途に使える。内容量は160g。からし明太子ペーストにたっぷり使える160gの大容量タイプが登場する。1本でパスタ5食分に使